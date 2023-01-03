انتشال جثث 3 أطفال غرقوا في المظيلف

إمكانية سداد رسوم إصدار وتجديد الجواز الالكتروني عبر أبشر أتاحت المديرية العامة للجوازات سداد المدفوعات الحكومية لخدمتي إصدار وتجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، إضافة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 جمادى الآخرة 1444 هـ 10 جمادى الآخرة 1444 هـ القبض على 5 باكستانيين بحوزتهم 4.8 كلجم من "الشبو" المخدر قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، بحوزتهم 4.8 كيلوجرامات من مادة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 جمادى الآخرة 1444 هـ 10 جمادى الآخرة 1444 هـ استمرار تعليق الدراسة في مكة وجدة والمدينة والطائف علقت إدارة تعليم محافظة جدة الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني... المناطق: دوت الخليج المناطق: دوت الخليج 10 جمادى الآخرة 1444 هـ 10 جمادى الآخرة 1444 هـ مجلس الوزراء: الموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور “الترانزيت” بين الدول العربية رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 10 جمادى الآخرة 1444 هـ 10 جمادى الآخرة 1444 هـ 39756 حالة باشرها الهلال الأحمر خلال ديسمبر في مكة المكرمة كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، عن إحصائية الحالات التي باشرتها خلال شهر ديسمبر من عام 2022م، والبالغ عددها 39756... مكة المكرمة دوت الخليج مكة المكرمة دوت الخليج 10 جمادى الآخرة 1444 هـ 10 جمادى الآخرة 1444 هـ اكتمال عقد الحوكمة والرقابة على الجمعيات اكتمل، الاثنين، نقل اختصاص الإشراف المالي والإداري على كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية والصناديق العائلية، للمركز الوطني لتنمية... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 10 جمادى الآخرة 1444 هـ 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الأمطار تقلص رحلات المعتمرين متى استدعت الحاجة كشف مدير فرع النقابة العامة للسيارات بالمدينة المنورة المهندس مازن ثروت، أن النقابة العامة للسيارات وفي ظل الحالة المطرية... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 09 جمادى الآخرة 1444 هـ 09 جمادى الآخرة 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر انتشال جثث 3 أطفال غرقوا في المظيلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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