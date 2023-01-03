اخبار السعوديه

انتشال جثث 3 أطفال غرقوا في المظيلف

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إمكانية سداد رسوم إصدار وتجديد الجواز الالكتروني عبر أبشر

أتاحت المديرية العامة للجوازات سداد المدفوعات الحكومية لخدمتي إصدار وتجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، إضافة...

df0414ce12.jpg الرياض : دوت الخليج
ef40bb031f.jpg10 جمادى الآخرة 1444 هـ

القبض على 5 باكستانيين بحوزتهم 4.8 كلجم من "الشبو" المخدر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، بحوزتهم 4.8 كيلوجرامات من مادة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png10 جمادى الآخرة 1444 هـ

استمرار تعليق الدراسة في مكة وجدة والمدينة والطائف

علقت إدارة تعليم محافظة جدة الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني...

icon-byline.pngالمناطق: دوت الخليج
icon-clock.png10 جمادى الآخرة 1444 هـ

مجلس الوزراء: الموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور “الترانزيت” بين الدول العربية

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png10 جمادى الآخرة 1444 هـ

39756 حالة باشرها الهلال الأحمر خلال ديسمبر في مكة المكرمة

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، عن إحصائية الحالات التي باشرتها خلال شهر ديسمبر من عام 2022م، والبالغ عددها 39756...

icon-byline.pngمكة المكرمة دوت الخليج
icon-clock.png10 جمادى الآخرة 1444 هـ

اكتمال عقد الحوكمة والرقابة على الجمعيات

اكتمل، الاثنين، نقل اختصاص الإشراف المالي والإداري على كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية والصناديق العائلية، للمركز الوطني لتنمية...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png10 جمادى الآخرة 1444 هـ

الأمطار تقلص رحلات المعتمرين متى استدعت الحاجة

كشف مدير فرع النقابة العامة للسيارات بالمدينة المنورة المهندس مازن ثروت، أن النقابة العامة للسيارات وفي ظل الحالة المطرية...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1444 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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