السعودية اليوم / مسؤول صحي ليبي يحذر من طفرة جديدة من فيروس كورونا قد تعيشها البلاد



طرابلس 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي حيدر السائح أنه إذا ثبت وجود الطفرة الجديدة من متحور

وأشار السائح إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سيبدأ دراسة العينات المصابة وإذا ثبت وجودها في البلاد فإن ذلك يعني الدخول في مرحلة جديدة من مراحل محاربة فيروس كورونا.

// انتهى //

19:57ت م

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طرابلس 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واسأعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي حيدر السائح أنه إذا ثبت وجود الطفرة الجديدة من متحور كورونا في ليبيا فإن ذلك يعني الدخول في مرحلة جديدة من مراحل محاربة الفيروس.وأشار السائح إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سيبدأ دراسة العينات المصابة وإذا ثبت وجودها في البلاد فإن ذلك يعني الدخول في مرحلة جديدة من مراحل محاربة فيروس كورونا.// انتهى //19:57ت م0216

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