السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة



الباحة 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2022 م واس

شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ اليوم هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مصحوبة بالضباب , شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها , وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها, وطريق الملك فهد( عقبة الباحة ) الرابطة بين الباحة والقطاع التهامي, سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

19:22ت م

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