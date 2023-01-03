السعودية اليوم / منشآت التدريب بمنطقة مكة المكرمة تحول التدريب الحضوري عن بُعد غدًا



جدة 10 جمادى الآخرة 1444 هـالموافق 03 يناير 2023 م واس

علقت الكليات التقنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، التدريب الحضوري والتحول إلى التدريب عن بُعد يوم غدٍ في منشآت مكة المكرمة وجدة ورابغ والجموم والليث وأضم والطائف وتربة وميسان ورنية.

وأوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية المتوقعة ليوم غدٍ, وحرصًا على سلامة الجميع, فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري والتحول إلى التدريب عن بُعد في منشآت التدريب بمنطقة مكة المكرمة.

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19:21ت م

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