السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تنظم محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي"



المدينة المنورة 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم ،ممثلة في الإدارة العامة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، محاضرة عنوانها "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة المسجد النبوي وذلك بمقر الوكالة.

وتضمنت المحاضرة التي ألقاها عالم أبحاث البرمجيات الدكتور عبدالله منصور أبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة في المسجد النبوي، كرصد أعداد وكثافة الزائرين وإدارتهم، وخدمة إشغال المصليات ،والإرشاد الإلكتروني، وآلية استخدماها عبر الذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك ضمن جهود الوكالة للارتقاء بمنظومة الخدمات في المسجد النبوي وتحقيق أعلى معايير الجودة.

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19:20ت م

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