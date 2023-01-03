السعودية اليوم / القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي



الرياض 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 18 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي بمنطقة عسير ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وعقوبة إشعال النار على أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

// انتهى //

19:14ت م

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الرياض 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 18 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي بمنطقة عسير ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدًا أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وعقوبة إشعال النار على أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //19:14ت م0202

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