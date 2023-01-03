السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" تشارك في اللقاء السنوي للجمعية الصيدلية السعودية "سيفا"



الظهران 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

تشارك الهيئة العامة للغذاء والدواء في اللقاء السنوي السادس للجمعية الصيدلية

وتسلّط "الهيئة" الضوء من خلال مشاركتها في اللقاء على دورها في سلامة وأمن الدواء بالمملكة، وذلك عبر ورش عمل تقدمها عن اللوائح والاستثمارات والمبادرات المتعلقة بصناعة الأدوية، إضافةً إلى مشاركتها بجناح توعوي تفاعلي تستعرض فيه بعض الخدمات التي تقدمها للأفراد وقطاع الأعمال في ما يخص المنتجات الخاضعة لإشرافها.

وتتعدد المهام التي يقوم بها الصيدلي في "الغذاء والدواء"، إذ يتمحور هدفه في تأكيد سلامة الأدوية وفعاليتها وجودتها، وتقديم المعلومات الدوائية من مصادر موثوقة لمن يحتاجها من المستهلكين أو العاملين في المجال الصحي.

ويناقش المؤتمر لهذا العام موضوعات ومجالات الصيدلة المتنوعة، أبرزها رحلة المجالات الصيدلانية في التنويع الاقتصادي، ونقل التقنية وتطوير الأبحاث في مجال الطب الحيوي، والتحول الرقمي للنظام الصحي في المملكة، كما سيسلط الضوء على ممارسة المهنة في صيدليات المجتمع، ودور العلاج الجيني في الأمراض البشرية، إضافةً إلى موضوعات "القيادة، التحديات والفرص لمهنة الصيدلة"، وتسخير قوى التعليم لبناء مستقبل مهنة الصيدلة.

كما يوفر مساحة خاصة للقاءات الفردية بشخصيات وقيادات في المجال الصيدلي مثل معالي الرئيس التنفيذي لـ "الغذاء والدواء"، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور عادل الهرف، ومدير إدارة تصنيف المنتجات في "الهيئة" محمد القدسي، وعدد من الشخصيات البارزة في المجال، إذ تمت إتاحة فرصة التسجيل لكافة الفئات بحسب اهتماماتهم، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم واستشاراتهم.

يذكر أن المؤتمر يعد من أكبر التجمعات للصيادلة في المملكة والشرق الأوسط، وسيشهد تسع جلسات علمية بأكثر من 91 متحدثًا، و10 ورش عمل، ومعرضاً تشارك فيه ثمان جهات محلية و15 شركة صيدلانية، ومسابقة المهارات الاكلينيكية للطلبة، كما يستضيف جهات من الخليج والدول العربية وقادات المجال الصحي، وتنظمه الجمعية الصيدلية السعودية تحت مظلة جامعة الملك سعود.

// انتهى //

19:10ت م

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الظهران 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واستشارك الهيئة العامة للغذاء والدواء في اللقاء السنوي السادس للجمعية الصيدلية السعودية "سيفا" الذي يُعقد في الظهران تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وبحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وذلك خلال الفترة 3 - 5 يناير 2023م.وتسلّط "الهيئة" الضوء من خلال مشاركتها في اللقاء على دورها في سلامة وأمن الدواء بالمملكة، وذلك عبر ورش عمل تقدمها عن اللوائح والاستثمارات والمبادرات المتعلقة بصناعة الأدوية، إضافةً إلى مشاركتها بجناح توعوي تفاعلي تستعرض فيه بعض الخدمات التي تقدمها للأفراد وقطاع الأعمال في ما يخص المنتجات الخاضعة لإشرافها.وتتعدد المهام التي يقوم بها الصيدلي في "الغذاء والدواء"، إذ يتمحور هدفه في تأكيد سلامة الأدوية وفعاليتها وجودتها، وتقديم المعلومات الدوائية من مصادر موثوقة لمن يحتاجها من المستهلكين أو العاملين في المجال الصحي.ويناقش المؤتمر لهذا العام موضوعات ومجالات الصيدلة المتنوعة، أبرزها رحلة المجالات الصيدلانية في التنويع الاقتصادي، ونقل التقنية وتطوير الأبحاث في مجال الطب الحيوي، والتحول الرقمي للنظام الصحي في المملكة، كما سيسلط الضوء على ممارسة المهنة في صيدليات المجتمع، ودور العلاج الجيني في الأمراض البشرية، إضافةً إلى موضوعات "القيادة، التحديات والفرص لمهنة الصيدلة"، وتسخير قوى التعليم لبناء مستقبل مهنة الصيدلة.كما يوفر مساحة خاصة للقاءات الفردية بشخصيات وقيادات في المجال الصيدلي مثل معالي الرئيس التنفيذي لـ "الغذاء والدواء"، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء الدكتور عادل الهرف، ومدير إدارة تصنيف المنتجات في "الهيئة" محمد القدسي، وعدد من الشخصيات البارزة في المجال، إذ تمت إتاحة فرصة التسجيل لكافة الفئات بحسب اهتماماتهم، وذلك بهدف الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم واستشاراتهم.يذكر أن المؤتمر يعد من أكبر التجمعات للصيادلة في المملكة والشرق الأوسط، وسيشهد تسع جلسات علمية بأكثر من 91 متحدثًا، و10 ورش عمل، ومعرضاً تشارك فيه ثمان جهات محلية و15 شركة صيدلانية، ومسابقة المهارات الاكلينيكية للطلبة، كما يستضيف جهات من الخليج والدول العربية وقادات المجال الصحي، وتنظمه الجمعية الصيدلية السعودية تحت مظلة جامعة الملك سعود.// انتهى //19:10ت م0201

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