

الرياض 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

وقعت جامعة شقراء، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بهدف تطوير وتعزيز الكوادر الوطنية من مخرجات الجامعة عبر برامج تدريبية تقدمها المجموعة الطبية لتأهيل وتدريب طلاب وطالبات الجامعة ومساعدتهم على الانخراط في بيئة العمل، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والدراسات المشتركة والخبرات الاستشارية.

ومثل الجامعة في توقيع الاتفاقية، وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز السياري، فيما مثل المجموعة الطبية الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والأكاديمية الدكتور عوض العمري، بحضور عميد كلية الطب بالجامعة الدكتور فراس المرشد، وعميد الكلية التطبيقية بالجامعة الدكتور منيف العتيبي، والدكتور عبدالله الزهراني وكيل عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وتهدف الجامعة من خلال هذه الاتفاقية، إلى فتح مجال التدريب والتأهيل لخريجي الجامعة من مرحلة البكالوريوس في التخصصات الطبية والتطبيقية في برامج نوعية ومميزة تعمل على تطوير أدائهم المهني للوصول إلى مخرجات تعليمية ذات كفاءة عالية تتوافق مع خطة الجامعة الإستراتيجية و "رؤية المملكة 2030".

من جهته، أوضح الدكتور عبدالعزيز السياري، أن هذه الاتفاقية ستحقق الاستفادة لطلاب وطالبات الجامعة من البرامج التدريبية النوعية المقدمة من المجموعة الطبية، للوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة في مخرجات الجامعة التعليمية وتحديدًا في المجالات الصحية والتطبيقية، مشيرًا إلى أن الجامعة ستعمل على تطبيق كافة بنود الاتفاقية بشكل يتوافق مع الأهداف الإستراتيجية المتوقعة.

// انتهى //

19:02ت م

0199





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة شقراء توقّع اتفاقية لتطوير وتعزيز الكوادر الوطنية من مخرجات الجامعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.