السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الجزائر يلتقي محافظ المنيعه



الجزائر 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري اليوم بمحافظ المنيعه الجزائرية مختار بن مالك.

وجرى خلال اللقاء التطرق للاستثمارات

// انتهى //

18:53ت م

0191



الجزائر 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري اليوم بمحافظ المنيعه الجزائرية مختار بن مالك.وجرى خلال اللقاء التطرق للاستثمارات السعودية في المحافظة.// انتهى //18:53ت م0191

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.