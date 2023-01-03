السعودية اليوم / جامعة أم القرى تُعلّق الدراسة الحضورية غدًا



مكة المكرمة 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية غدًا في الجامعة وجميع الفروع وتحويلها -عن بعد- بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وأشارت الجامعة إلى أن دوام الموظفين يستمر عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

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18:46ت م

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