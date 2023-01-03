السعودية اليوم / وزير التعليم يرأس اجتماع مجلس جامعة الملك سعود ويزور عددًا من كلياتها



الرياض 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

رأس معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان اليوم اجتماع مجلس جامعة الملك سعود بجلسته السادسة, بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، ونواب الجامعة، وعمداء الكليات.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه اليوم للجامعة، وناقش خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

بعد ذلك زار مرافق الجامعة ابتداء بمختبر ماكس بلانك، ومختبرات معهد الملك عبدالله لتقنية النانو بكلية العلوم واستمع إلى شرح عن آخر التطورات والأبحاث المقدمة في المعهد، كما اطّلع على مختبرات معهد التصنيع المتقدم في كلية الهندسة وزار كلية العمارة والتخطيط وشاهد مشاريع طلابها ثم تجول داخل مجمع الأرينا الرياضي.

وشملت الزيارة مشروعات المدينة الطبية في الجامعة حيث التقى بالمدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور أحمد الهرسي، واستمع إلى شرح عن مشاريع المدينة وما تقدمه للمجتمع من خدمات طبية متقدمة.

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18:44ت م

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