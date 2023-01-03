السعودية اليوم / الإدارة العامة للمرور تشارك في معرض وزارة الداخلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد



الصياهد 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

تشارك الإدارة العامة للمرور في معرض وزارة الداخلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية - الصياهد - شمال شرق مدينة الرياض، وذلك لتعزيز السلامة المرورية لدى مستخدمي الطريق من الزوار وتعريفهم بالخدمات الإلكترونية للإدارة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإتاحة تجربة القيادة الآمنة وبعض فرضيات الوقاية في المركبة.

واستعرضت الإدارة العامة للمرور لزوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل "جهاز المحاكاة"، الذي يستخدم في مدارس تعليم القيادة ويساعد المتدرب على اكتساب مهارات القيادة الآمنة، و"مجسم مدرسة القيادة" الذي يوضح آلية العمل المستمر في تطوير مدارس القيادة، و"مجسم مقاعد الأطفال" للتوعية بأهمية مقعد الطفل في المركبة حسب العمر، إضافة إلى "مجسم السلامة في إطار المركبة ".

يذكر أن معرض وزارة الداخلية يواصل استقبال زواره حتى 15 يناير الجاري، وتقديم خدمات تجديد جواز السفر السعودي وبطاقة الهوية الوطنية، إضافة إلى استعراض البرامج والمبادرات التوعوية وتحدي أبشر، وركن للإعلام الأمني وشهداء الواجب وأحدث التقنيات والآليات في المنظومة الأمنية والبيئية وميدان للرماية، وإتاحة خدمة تفعيل الحسابات في منصة أبشر، عبر أجهزة إلكترونية وفريق عمل طيلة مدة المهرجان.

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18:27ت م

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