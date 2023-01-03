شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجامعتي حائل وأم القرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة حائل، عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة.

وذكرت الجامعة في بيان صادر عنها أن جميع المحاضرات ستكون بالمركز الرئيس بمدينة حائل وفروع الجامعة عن بُعد، من خلال نظام إدارة التعلم (البلاك بورد).

قد يهمّك أيضاً

جامعة أم القرى

كما قررت جامعة أم القرى، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وقالت الجامعة في بيان صادر عنها “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من الجامعة على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء ١١-٦-١٤٤٤هـ وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها”.

دراسة تعليم حائل

وكانت إدارة تعليم حائل، أعلنت استمرار الدراسة عن بعد غدًا الأربعاء بجميع مدارسها.

وقالت الإدارة في بيان صادر عنها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات فقد تقرر استمرار الدراسة ( عن بعد ) عبر منصة مدرستي، ليوم غدٍ الأربعاء ١١ /٦ / ١٤٤٤هـ في جميع مدارس منطقة حائل، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.