شكرا لقرائتكم الأمن العام: المبادرة بالإبلاغ عن حالات التسول واجب وطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الأمن العام، أن المبادرة بالإبلاغ عن حالات التسول واجب وطني، وذلك لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.

ونشر الأمن العام في إنفوجراف صادر عنه طرق الإبلاغ عن المتسولين، وذلك عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في جميع مناطق المملكة.

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أخطر الظواهر

وتعتبر ظاهرة التسول ظاهرة عالمية، ومن أخطر الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، وللتسول أنواع عديدة منها التسول المباشر، وغير المباشر، والإجباري، والاختياري، والموسمي، والعارض، وتسول الشخص القادر، والشخص غير القادر، وغيرها.

عقوبة التسول

ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده- بأي صورة كانت- على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معًا.

كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده- بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معًا.

ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين- عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقًا لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.