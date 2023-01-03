شكرا لقرائتكم صحيفة هندية: العلا موطن للكنوز التاريخية حيث يلتقي الجمال مع الفن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت صحيفة The Rahnuma Daily الهندية، إن العلا تُعد وجهة غنية للتراث البشري والطبيعي، واصفة إياها بأنها موطن للكنوز التاريخية وتتضمن مدينة الحجر النبطية أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة ومقابر مملكة دادان.

وقال التقرير: أحد أبرز معالم المدينة هو مهرجان طنطورة، حيث كان السكان قديمًا يحتفلون ببداية موسم الزراعة الشتوي الذي يستمر 40 يومًا وحاليًا يُطلق عليه اسم مهرجان شتاء طنطورة.

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وبعد نجاح شتاء طنطورة الذي انتهى في فبراير 2022، أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للعلا، عمرو المدني، أن الوجهة ستكون مفتوحة للسياح طوال العام مما يساعد على زيادة أعدادهم.

250 ألف سائح في 2023

وتستعد المدينة لاستقبال 250 ألف سائح وزائر في عام 2023، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي، حيث قال إن اللجنة اختبرت بالفعل إمكانات المدينة مع إطلاق الشتاء في طنطورة.

وتابع: لطالما كان موسم الأعياد ذو الأهمية الثقافية مليئًا بالاحتفالات ويفخر أي مجتمع دائمًا بتقاليده القديمة ويستمرون في إحيائها كل عام. وانطلق المهرجان في 22 ديسمبر 2022 وسيستمر حتى 21 يناير 2023، ويضم مجموعة من الأنشطة الرائعة.

العلا.. التقاء الجمال بالفن

وقال التقرير: صنعت المدينة ثروة من جمالها الخلاب عندما استضافت حدثًا استمر أربعة أيام في فبراير الماضي، وتم الاحتفال من خلاله بالأطباق المحلية وأُقيمت المواقع التراثية والورش الثقافية والأثرية والعروض التاريخية.

وتابع: بطبيعة الحال، حيثما يوجد الجمال يوجد الفن، وقد افتتحت المدينة في 13 فبراير مهرجان العلا للفنون الذي قدم للزوار مجموعة آسرة من المعارض المنسقة بعناية والتركيبات الضخمة في الهواء الطلق من قبل مجموعة من الفنانين المحليين والدوليين.

واستطردت الصحيفة: أشعل مهرجان الفنون أيضًا الحماسة في الشتاء، كما قدم العديد من الفنانين العالميين والعرب، بما في ذلك المغني البريطاني سيل، والممثل الكوميدي الكندي راسل بيترز، والمغني وكاتب الأغاني العالمي نيكا عروضهم في قاعة مرايا للحفلات.

كما قدمت Desert X AlUla 2022 معرضًا فنيًا ودوليًا مجانًا ومفتوحًا للجميع في الهواء الطلق، حيث عرض في الفترة ما بين 11 فبراير و30 مارس 15 عملًا استثنائيًا لـ 15 فنانًا تم ابتكارها خصيصًا للعلا.

أجواء سياحية تُحسد عليها

وقالت الصحيفة: بعيدًا عن أضواء المدينة تخلق الأراضي الصحراوية النائية بعضًا من أكثر الأجواء السياحية التي تحسد عليها في العالم، مما يجعل موقعها مثاليًا بالتكوينات الصخرية الرائعة المذهلة فيها لمشاهدة النجوم والقمر.

ومن عوامل الجذب في العلا هو طقسها الذي يكون أكثر رطوبة من أجزاء أخرى من المملكة خلال الصيف، ونتيجة لذلك فهي موقع جيد للزوار الذين يحرصون على الاستمتاع بالأنشطة الخارجية مثل ركوب الدراجات وركوب الجمال والسباحة والمشي لمسافات طويلة خلال النهار ومراقبة النجوم في الليل.

وفي الوقت نفسه، يمكن لعشاق الثقافة والتراث الاشتراك في جولات إرشادية للمواقع التاريخية مثل الحجر ومدينة العلا القديمة وحوالي ستة خيارات أخرى حول دادان وجبل عكمة ومناطق أخرى.

ويمكن للزوار الأكثر ميلًا إلى المغامرة أو النشاط أيضًا اختيار التزلج على الرمال أو تسلق الصخور أو المشي لمسافات طويلة على مسار الوادي الخفي أو الاستمتاع بالمناظر من الجو في جولة بطائرة هليكوبتر.