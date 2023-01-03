شكرا لقرائتكم استمرار الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس تعليم حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم حائل، استمرار الدراسة عن بعد غدًا الأربعاء بجميع مدارسها.

وقالت الإدارة في بيان صادر عنها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات فقد تقرر استمرار الدراسة ( عن بعد ) عبر منصة مدرستي، ليوم غدٍ الأربعاء ١١ /٦ / ١٤٤٤هـ في جميع مدارس منطقة حائل، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

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تعليق الدراسة

كما قررت إدارة التعليم في المدينة المنورة أيضًا، استمرار تعليق الدراسة يوم غدٍ الأربعاء، بناءً على التحذير الصادر من الأرصاد الجوية.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم : بناءً على التحذير الوارد من المركز الوطني للأرصاد ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأربعاء 11 / 6/ 1444هـ بمدارس المدينة المنورة، ومحافظات (الحناكية وخيبر وبدر ووادي الفرع) وذلك عبر منصة مدرستي.