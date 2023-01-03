اخبار السعوديه

استمرار الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس تعليم حائل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم استمرار الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس تعليم حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم حائل، استمرار الدراسة عن بعد غدًا الأربعاء بجميع مدارسها.

وقالت الإدارة في بيان صادر عنها “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات فقد تقرر استمرار الدراسة ( عن بعد ) عبر ، ليوم غدٍ الأربعاء ١١ /٦ / ١٤٤٤هـ في جميع مدارس منطقة حائل، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

تعليق الدراسة

كما قررت إدارة التعليم في المدينة المنورة أيضًا، استمرار تعليق الدراسة يوم غدٍ الأربعاء، بناءً على التحذير الصادر من الأرصاد الجوية.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم : بناءً على التحذير الوارد من المركز الوطني للأرصاد ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر استمرار الدراسة عن بعد ليوم غدٍ الأربعاء 11 / 6/ 1444هـ بمدارس المدينة المنورة، ومحافظات (الحناكية وخيبر وبدر ووادي الفرع) وذلك عبر منصة مدرستي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا