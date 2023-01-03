شكرا لقرائتكم جامعة جدة: تمديد تعليق الدراسة الحضورية للغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قررت جامعة جدة، تمديد تعليق الدراسة الحضورية ليوم غد الأربعاء بمقرات وفروع الجامعة، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت الجامعة في بيان صادر عنها أن الدراسة ستكون عن بُعد لجميع الطلبة، داعية موظفي الجامعة إلى الدوام حضوريًا إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بُعد وفق الأنظمة والتعليمات.

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وكانت إدارتا تعليم مكة وجدة قررتا اليوم الثلاثاء، استمرار الدراسة عن بُعد، عبر منصة مدرستي غدًا الأربعاء 11 / 6 / 1444 هـ.

من جانبها ذكرت إدارة تعليم جدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” استمرار الدراسة عن بعد بمدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

فيما أفادت إدارة تعليم مكة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، باستمرار الدراسة عن بعد بمدارس الجموم، الكامل، بحرة، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

يأتي القرار بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا منها على سلامة الجميع.