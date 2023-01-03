القبض على 5 باكستانيين بحوزتهم 4.8 كلجم من "الشبو" المخدر

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استمرار تعليق الدراسة في مكة وجدة والمدينة والطائف
علقت إدارة تعليم محافظة جدة الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني...
مجلس الوزراء: الموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور “الترانزيت” بين الدول العربية
رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة...
39756 حالة باشرها الهلال الأحمر خلال ديسمبر في مكة المكرمة
كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، عن إحصائية الحالات التي باشرتها خلال شهر ديسمبر من عام 2022م، والبالغ عددها 39756...
اكتمال عقد الحوكمة والرقابة على الجمعيات
اكتمل، الاثنين، نقل اختصاص الإشراف المالي والإداري على كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية والصناديق العائلية، للمركز الوطني لتنمية...
الأمطار تقلص رحلات المعتمرين متى استدعت الحاجة
كشف مدير فرع النقابة العامة للسيارات بالمدينة المنورة المهندس مازن ثروت، أن النقابة العامة للسيارات وفي ظل الحالة المطرية...
الأمانات تعلن الطوارئ لمواجهة الحالة المطرية
أعلنت مختلف الأمانات حالة الاستنفار القصوى، لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق، وتم نشر الفرق الميدانية مدعومة...
عاصفة مطرية تسقط زجاج واجهة إدارية تعليم مكة
أسفرت عاصفة هوائية مصاحبة لأمطار مكة المكرمة عن سقوط زجاج واجهة مبنى الشؤون الإدارية والمالية بتعليم منطقة مكة المكرمة بحي...
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