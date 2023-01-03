اخبار السعوديه

القبض على 5 باكستانيين بحوزتهم 4.8 كلجم من "الشبو" المخدر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

استمرار تعليق الدراسة في مكة وجدة والمدينة والطائف

علقت إدارة تعليم محافظة جدة الدراسة الحضورية يوم غدٍ بمدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني...

7c05118039.jpgالمناطق: دوت الخليج
9ed7437179.jpg10 جمادى الآخرة 1444 هـ

مجلس الوزراء: الموافقة على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور “الترانزيت” بين الدول العربية

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png10 جمادى الآخرة 1444 هـ

39756 حالة باشرها الهلال الأحمر خلال ديسمبر في مكة المكرمة

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، عن إحصائية الحالات التي باشرتها خلال شهر ديسمبر من عام 2022م، والبالغ عددها 39756...

icon-byline.pngمكة المكرمة دوت الخليج
icon-clock.png10 جمادى الآخرة 1444 هـ

اكتمال عقد الحوكمة والرقابة على الجمعيات

اكتمل، الاثنين، نقل اختصاص الإشراف المالي والإداري على كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية والصناديق العائلية، للمركز الوطني لتنمية...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png10 جمادى الآخرة 1444 هـ

الأمطار تقلص رحلات المعتمرين متى استدعت الحاجة

كشف مدير فرع النقابة العامة للسيارات بالمدينة المنورة المهندس مازن ثروت، أن النقابة العامة للسيارات وفي ظل الحالة المطرية...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1444 هـ

الأمانات تعلن الطوارئ لمواجهة الحالة المطرية

أعلنت مختلف الأمانات حالة الاستنفار القصوى، لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها العديد من المناطق، وتم نشر الفرق الميدانية مدعومة...

icon-byline.pngالمدينة المنورة : طلال السناني ومكة المكرمة: فهد الإحيوي والمدينة المنورة : سعد الحربي والرياض فيصل درويش وجدة مطر المفضلي
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1444 هـ

عاصفة مطرية تسقط زجاج واجهة إدارية تعليم مكة

أسفرت عاصفة هوائية مصاحبة لأمطار مكة المكرمة عن سقوط زجاج واجهة مبنى الشؤون الإدارية والمالية بتعليم منطقة مكة المكرمة بحي...

icon-byline.png‏مكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png09 جمادى الآخرة 1444 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 5 باكستانيين بحوزتهم 4.8 كلجم من "الشبو" المخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا