استمرار تعليق الدراسة في مكة وجدة والمدينة والطائف

كما أعلنت إدارة تعليم محافظة المهد عن تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأربعاء بمدارس المحافظة، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع. وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي غداً سيكون -عن بُعد- عبر "منصة مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
بدورها، أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم مكة ليوم غدٍ الأربعاء. وأوضحت أنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار, فقد تقرر استمرار تعليق الدراسة بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة، وستكون الدراسة -عن بعد- عبر "منصة مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
وكذلك أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية غداً الأربعاء بمدارس منطقة المدينة المنورة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة وحرصاً على سلامة الجميع. وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً -عن بعد- عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.
وفي الطائف، أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة في مقرات وفروع الجامعة كافة يوم غدٍ الأربعاء ؛ على أن يكون حضور الطلبة عبر "البلاك بورد" ويستمر دوام الموظفين -عن بُعد- حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها. كما أعلنت إدارة تعليم الطائف استمرار الدراسة عن بعد يوم غدٍ الاربعاء بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًا، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي مكاتب التعليم، حيث ستكون الدراسة -عن بعد- عبر منصة مدرستي.
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