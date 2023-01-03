السعودية اليوم / تنظيم ملتقى البحوث الأول على مستوى إدارات تعليم المملكة بشرورة



نجران 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

نُظّم بمحافظة شرورة اليوم ، ملتقى البحوث والدراسات الأول على مستوى إدارات التعليم بالمملكة ، الذي يقيمه تعليم المحافظة بالشراكة مع مركز بحوث سياسات التعليم بوكالة التخطيط والتطوير ، بحضور أكثر 700 مشارك ومشاركة على مستوى المملكة، وذلك بمقر الإدارة في المحافظة.

ويهدف الملتقى إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في إطار تحسين جودة الحياة ، من خلال تشخيص الواقع وتذليل الصعوبات ومواجهة التحديات ووضع المقترحات لرسم خطة بنائه لمواكبة المستجدات في صناعة أوراق السياسات ودعم وتسهيل مهمات الباحثين من أروقة الإدارات الحكومية ومن طلاب الدراسات العليا بالملحقات الثقافية ، ومحاولة إيجاد الحلول لها، و مناقشة كيفية الاستفادة من الفرص المتاحة, إلى جانب الارتقاء بالبحث العلمي لزيادة قدرة المملكة التنافسية ورفع كفاءة الجامعات والارتقاء بمستوى الطلاب والباحثين.

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16:59ت م

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