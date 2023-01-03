السعودية اليوم / تعليم الليث يعلن عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء



مكة المكرمة 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن استمرار الدراسة -عن بُعد- عبر

ويأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة والأجواء الرعدية الماطرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس.

وأهابت إدارة التعليم بكافة منسوبيها وطلابها ضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتوجيهات وتعليمات الجهات المعنية، والابتعاد عن بطون الأودية وجريان السيول.

// انتهى //

16:59ت م

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مكة المكرمة 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واسأعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن استمرار الدراسة -عن بُعد- عبر منصة مدرستي غدٍ الأربعاء بجميع مدارس "البنين والبنات" بمحافظتي الليث وأضم.ويأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة والأجواء الرعدية الماطرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس.وأهابت إدارة التعليم بكافة منسوبيها وطلابها ضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتوجيهات وتعليمات الجهات المعنية، والابتعاد عن بطون الأودية وجريان السيول.// انتهى //16:59ت م0173

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