السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يُشارك بجناح توعوي في معرض مأرب الثاني للكتاب



مأرب 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في معرض مأرب الثاني للكتاب تحت شعار (مأرب يتكلم) والفعاليات المصاحبة له بمشاركة 25 دور نشر محلية وعربية، والذي نظمه فرع الهيئة العامة للكتاب بالمحافظة خلال الفترة من 22 حتى 31 ديسمبر 2022م.

واشتمل جناح المركز على عروض توعوية وتثقيفية في مجال أمراض العيون، من خلال توزيع المنشورات والمطويات، وتقديم الإرشاد الصحي طوال أيام المعرض، واستعراض عدد من الخدمات الطبية التي يمولها المركز بهذا المجال .

واجتذب الجناح زوار المعرض الذين يتوافدون عليه لتلقي التوعية، أو لتحويل الحالات المرضية إلى المستشفى التخصصي لطب وجراحة العيون في مأرب التابع لمؤسسة البصر الخيرية لإجراء اللازم وذلك بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث تشير الإحصائيات أن أكثر من 100 ألف مستفيد تلقوا الخدمة من المستشفى سواء عبر العيادات التخصصية أوالعمليات، أو الأجهزة التشخيصية والعلاجات والنظارات والفحوصات المخبرية.

واستمع زوار المعرض لجهود مركز الملك سلمان للإغاثة عبر مكتبه في مأرب الذي يقدم العديد من المشاريع في المجال الإنساني والإغاثي والإيوائي، وتوزيع المساعدات على النازحين والأسر الفقيرة، كما يقدم مستلزمات المشاريع المدرة للدخل، وبرنامج الحماية لأسر الأيتام، وإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم مليشيا الحوثي، علاوة على برامج مختلفة مثل برنامج عودة الطلاب إلى المدارس.

كما أقيمت ضمن الفعاليات المصاحبة ندوة نظمها مشروع إعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقًا بالنزاع المسلح (كفاك) الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث كان للبرنامج خلال السنوات الماضية أنشطة مشهودة في إعادة تأهيل الأطفال الذين غررت بهم ميليشيا الحوثي وجندتهم في صراعها.

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16:57ت م

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