السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يرعى حفل تخريج الطلبة السعوديين المبتعثين من ذوي الاعاقة



عمّان 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

رعى سفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن نايف بندر السديري اليوم، احتفال الملحقية الثقافية

وأكد السفير السديري اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بهذه الفئة العزيزة من ذوي الاعاقة سواءً من أبناء المملكة أو غيرهم في كافة انحاء العالم.

وبين أن الاحتفال الذي أقامته الملحقية بحضور الأبناء من ذوي الإعاقة ما هو إلا تعبير بسيط تجاه القيم الإنسانية السعودية المتمثلة بالقيادة الرشيدة التي تولي اهتماما ودعما كبيرا بهذه الفئة.

بدوره، أوضح الملحق الثقافي الدكتور عيسى بن فهد الرميح أن المملكة تُعطي أهميةً بالغةً للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء وتطوير المؤسسات لتوفير البيئة المناسبة التي تُسهل التعايش مع الإعاقة بتوفير العلاج والتعليم والتأهيل وفرص العمل وتمكينهم في مختلف المجالات التي تتناسب مع امكانياتهم، ومنحهم اولوية في الإستفادة من الخدمات العامة والخاصة وايضاً في المجالات الثقافية والتطوعية والترفيهية وغيرها، مما يُسهم في التنمية والبناء والمشاركة الإجتماعية وفق رؤية المملكة 2030.

وأكد الدكتور الرميح حرص الملحقية الثقافية في سفارة المملكة لدى الأردن على توعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة الصحية والإجتماعية والتعليمية لترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص بين الفرد والمجتمع كجزء من الواجب الإنساني الوطني.

واشتمل الحفل على فيديو مرئي يعرض مهارات فنية للطلبة السعويين من ذوي الاعاقة كمهارة النسيج وصناعة العطور وعزف البيانو، كما اشتمل على فقرات موسيقية وعروض مسرحية من أداء الطلبة من ذوي الإعاقة.

وفي نهاية الحفل كرم راعي الحفل السفير السديري والملحق الثقافي ورئيس الجامعة الطلبة الخريجين من ذوي الاعاقة من برنامج الدبلوم من الجامعة الهاشمية.

// انتهى //

16:57ت م

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عمّان 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واسرعى سفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن نايف بندر السديري اليوم، احتفال الملحقية الثقافية السعودية باليوم العالمي لذوي الإعاقة وتخريج طلبة ذوي الاعاقة المبتعثين من برنامج الدبلوم في الجامعة الهاشمية، الذي أقيم في مركز نازك الحريري للتربية الخاصة.وأكد السفير السديري اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بهذه الفئة العزيزة من ذوي الاعاقة سواءً من أبناء المملكة أو غيرهم في كافة انحاء العالم.وبين أن الاحتفال الذي أقامته الملحقية بحضور الأبناء من ذوي الإعاقة ما هو إلا تعبير بسيط تجاه القيم الإنسانية السعودية المتمثلة بالقيادة الرشيدة التي تولي اهتماما ودعما كبيرا بهذه الفئة.بدوره، أوضح الملحق الثقافي الدكتور عيسى بن فهد الرميح أن المملكة تُعطي أهميةً بالغةً للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء وتطوير المؤسسات لتوفير البيئة المناسبة التي تُسهل التعايش مع الإعاقة بتوفير العلاج والتعليم والتأهيل وفرص العمل وتمكينهم في مختلف المجالات التي تتناسب مع امكانياتهم، ومنحهم اولوية في الإستفادة من الخدمات العامة والخاصة وايضاً في المجالات الثقافية والتطوعية والترفيهية وغيرها، مما يُسهم في التنمية والبناء والمشاركة الإجتماعية وفق رؤية المملكة 2030.وأكد الدكتور الرميح حرص الملحقية الثقافية في سفارة المملكة لدى الأردن على توعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة الصحية والإجتماعية والتعليمية لترسيخ مفهوم تكافؤ الفرص بين الفرد والمجتمع كجزء من الواجب الإنساني الوطني.واشتمل الحفل على فيديو مرئي يعرض مهارات فنية للطلبة السعويين من ذوي الاعاقة كمهارة النسيج وصناعة العطور وعزف البيانو، كما اشتمل على فقرات موسيقية وعروض مسرحية من أداء الطلبة من ذوي الإعاقة.وفي نهاية الحفل كرم راعي الحفل السفير السديري والملحق الثقافي ورئيس الجامعة الطلبة الخريجين من ذوي الاعاقة من برنامج الدبلوم من الجامعة الهاشمية.// انتهى //16:57ت م0171

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