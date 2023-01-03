السعودية اليوم / أمانة المنطقة الشرقية تعقد اجتماعها الدوري لخطة معالجة التشوه البصري



الدمام 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

عقدت أمانة المنطقة الشرقية اليوم اجتماعها الدوري لخطة معالجة التشوه البصري، برئاسة معالي الأمين المهندس فهد بن محمد الجبير ومشاركة الوكلاء والمسؤولين بالأمانة ومديري البلديات الذي يهدف لمناقشة ومتابعة معالجة وإزالة مظاهر التشوه البصري، ومبادرات تحسين المشهد البصري، والمحافظة على أعلى معايير جودة التنفيذ من خلالها، وذلك بمقر الأمانة.

وعُرض خلال الاجتماع غرفة عمليات تحسين المشهد البصري، الذي تضمّن الخطة الوطنية لمعالجة التشوه البصري على مستوى المملكة، والتي تشمل المسار التنفيذي للمعالجات الفورية منذ 10 سبتمبر، والتي بلغت كميات المعالجة في تسوير المباني تحت الإنشاء (15.754) متراً طولياً، وإزالة (304.801) متراً مكعباً لمخلفات البناء، بالإضافة إلى معالجة (3.271) من الحواجز الخرسانية، وتغليف (15) مبنى على الشوارع التجارية.

كما ناقش الاجتماع كميات الإنجاز لمعالجة عناصر التشوه البصري لشهر (ديسمبر) الماضي، والتي تضمنت إصلاح (88.554) متراً مربعاً من حفر الشوارع، ودهان (85.531) متراً طولياً من الأرصفة، وإزالة (133.283) متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، وإصلاح (226) من محولات الكهرباء , والعدد من الأعمال التي تسهم في رفع التشوهات البصرية.

وناقش معاليه مسار الأراضي الفضاء (للمرحلة الأولى)، والتي بلغ عدد الأراضي المستهدفة فيها (395) أرضاً، منها (59) أرضاً تم إصدار رخص تسوير لها، و (26) أرضاً تم إصدار رخص بناء لها، أما عدد الأراضي التي تم تنفيذ أعمال التسوير لها (32) أرضاً.

واختتم العرض بتقرير بلاغات التشوه البصري للفترة من 1/1/2022م، وحتى 1/1/2023، والمهام المطلوبة.

بعدها استعرضت خطط وإنجازات بلدية محافظة بقيق، وبلدية عين دار.

كما تم مناقشة إحصائيات مركز الاتصال – مستوى الخدمة الذي سجل 97% من المكالمات المستلمة، و98% من البريد المستلم.

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16:56ت م

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