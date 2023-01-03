

عدن 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن ورشة عمل للإعلاميين حول الرسائل التغذوية ضمن مشروع مكافحة سوء التغذية في اليمن بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، وذلك لإشراك قادة المجتمع والإعلاميين من أجل تعزيز الوعي التغذوي والصحي في المجتمع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتضمن برنامج الورشة - الذي جاء بمشاركة 60 إعلاميا - تقديم عروض حول الوضع التغذوي في اليمن ودول العالم، ودور حملة الرسائل التوعوية في الصحة والتغذية، كما قدم عرض لتغذية الرضع وصغار الأطفال.

وأثنى وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي أحمد الوليدي على الدور الفاعل للأجهزة الإعلامية في مناصرة البرامج الصحية، مستعرضا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة المتواصلة لمساندة مختلف مؤسسات القطاع الصحي.ويأتي ذلك في إطار المشاريع المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز الجانب التوعوي حول قضايا الأمن الغذائي في اليمن.

// انتهى //

16:51ت م

0168





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم بعدن ورشة للإعلاميين حول الرسائل التغذوية ضمن مشروع مكافحة سوء التغذية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.