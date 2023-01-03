السعودية اليوم / وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تُشارك في ملتقى دراية



الرياض 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملتقى دراية الذي نظّمته جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من (40) جهة حكومية وأهلية ومؤسسات من المجتمع المدني .

وجاءت مشاركة الوزارة من خلال جناح مكون من عدة أقسام في مجالات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق الوزارة للأفراد، والثقافة العمالية، والحماية الأسرية، والإرشاد الأسري.

وأكد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي في كلمة ألقاها خلال الملتقى أن تحسين حياة الفرد والأسرة في المجتمع السعودي تأتي في مقدمة اهتمام ودعم وعناية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتعزيزاً لمشاركة المواطن والمقيم في كافة مجالات الحياة من أجل تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة المنبثق من رؤية المملكة 2030 والإسهام في خلق مجتمع واعٍ ومتفاعل وفقاً للأنظمة والقوانين المتكاملة بين مؤسسات الدولة التي ترعى وتحفظ كافة الحقوق لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار، الأمر الذي يُسهم في إيجاد بيئة إيجابية ومحفزة للإنتاج.

وأوضح الغانمي أن ملتقى دراية يأتي كفرصة مهمة للالتقاء بكفاءات مختصة في المجالات الصحية والأمنية والاجتماعية النفسية والتقنية والاقتصادية للإجابة العلمية والعملية لرفع مستوى الخبرات والاستفادة من التجارب والأفكار والكفاءات".

يُذكر أن ملتقى دراية الذي يستمر من الثالث وحتى الخامس من يناير الحالي، تشكل من سبعة مسارات رئيسية متنوعة ومتربطة بحياة الفرد والأسرة حيث جاءت مشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر المسارين الاجتماعي النفسي والحقوقي، في الوقت الذي يستهدف الملتقى كافة أفراد الأسرة والمختصين والمستشارين من ذوي العلاقة والمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة وغير الربحية والمقيمين وزوار المملكة العربية

// انتهى //

16:39ت م

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الرياض 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واسشاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في ملتقى دراية الذي نظّمته جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة أكثر من (40) جهة حكومية وأهلية ومؤسسات من المجتمع المدني .وجاءت مشاركة الوزارة من خلال جناح مكون من عدة أقسام في مجالات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق الوزارة للأفراد، والثقافة العمالية، والحماية الأسرية، والإرشاد الأسري.وأكد معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي في كلمة ألقاها خلال الملتقى أن تحسين حياة الفرد والأسرة في المجتمع السعودي تأتي في مقدمة اهتمام ودعم وعناية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتعزيزاً لمشاركة المواطن والمقيم في كافة مجالات الحياة من أجل تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة المنبثق من رؤية المملكة 2030 والإسهام في خلق مجتمع واعٍ ومتفاعل وفقاً للأنظمة والقوانين المتكاملة بين مؤسسات الدولة التي ترعى وتحفظ كافة الحقوق لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار، الأمر الذي يُسهم في إيجاد بيئة إيجابية ومحفزة للإنتاج.وأوضح الغانمي أن ملتقى دراية يأتي كفرصة مهمة للالتقاء بكفاءات مختصة في المجالات الصحية والأمنية والاجتماعية النفسية والتقنية والاقتصادية للإجابة العلمية والعملية لرفع مستوى الخبرات والاستفادة من التجارب والأفكار والكفاءات".يُذكر أن ملتقى دراية الذي يستمر من الثالث وحتى الخامس من يناير الحالي، تشكل من سبعة مسارات رئيسية متنوعة ومتربطة بحياة الفرد والأسرة حيث جاءت مشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر المسارين الاجتماعي النفسي والحقوقي، في الوقت الذي يستهدف الملتقى كافة أفراد الأسرة والمختصين والمستشارين من ذوي العلاقة والمؤسسات والقطاعات العامة والخاصة وغير الربحية والمقيمين وزوار المملكة العربية السعودية // انتهى //16:39ت م0163

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