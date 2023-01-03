السعودية اليوم / انعقاد الاجتماع التنسيقي الأول لدعم استضافة الإمارات للدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ



الرياض 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عبر الاتصال المرئي، تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري في دورته الـ(154)، بحضور وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة المهندس عيسى عبدالرحمن الهاشمي، لدعم استضافة دولة الإمارات لأعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 28 في أبوظبي عام 2023م.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على قرار المجلس الوزاري الموقر في دورته الـ(154)، ومناقشة إقامة جناح خليجي تشارك فيه جميع دول المجلس في المعرض المصاحب لمؤتمر الأطراف COP 28، وتقديم جهود دول المجلس ومشاريعها وخططها المستقبلية كافة لمواجهة التغير المناخي وبخاصة في التخفيف والتكيف.

// انتهى //

16:23ت م

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