

الرياض 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

جددت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية دعوتها للعموم للمشاركة في مبادرة #دور_جهازك، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الأجهزة الإلكترونية التي أسهم بها المشاركون حتى الآن 40 ألف جهاز إلكتروني، حيث تهدف من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات والمخلفات الإلكترونية وتقليل الهدر المالي عبر إعادة تدوير الأجهزة، إضافة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية ومبادئ التكافل لتمكين الأسر المحتاجة من الحصول على الأجهزة.

وأشارت الهيئة إلى أن تفاعل الأفراد مع هذه المبادرة يكشُف حجم الوعي بأهمية الاستدامة البيئية لدى المجتمع، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه أفراده، حيث تجازوت قيمة الأجهزة التي أسهم بها المشاركون أكثر من مليون ريال سعودي، مشيرة إلى أن المبادرة شهدت تفاعلاً من قبل العديد من الجهات في قطاع الأعمال بجانب العديد من الأفراد الذين حرصوا على المشاركة عبر القنوات المتاحة في المبادرة.

يُذكر أن الهيئة أطلقت المبادرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني لإدارة النفايات "موان" والقطاع الخاص، في خطوة لتقليل النفايات الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية، والإسهام في خفض التكاليف المستقبلية للمواد الخام والحفاظ على موارد المملكة الطبيعية وتحقيق الاستدامة وفق مبدأ الاقتصاد الدائري.

وأكدت الهيئة دعوتها للتبرع بالأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة قبل انتهاء مدة المبادرة بتاريخ 31 يناير 2023، مشيرة إلى الأجهزة التي تشملها المبادرة، وهي الهواتف المتنقلة

والأجهزة اللوحية وأجهزة الهاتف الثابت والمودم والحاسب الآلي المكتبي والمحمول والطابعات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة: https://ca.cst.gov.sa/l/recycle/ .

// انتهى //

16:10ت م

0154





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بعد إسهام المشاركين بأكثر من أربعين ألف جهاز.. "هيئة الاتصالات" تُجدد دعوتها للعموم للمشاركة في مبادرة "دوّر جهازك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.