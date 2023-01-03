السعودية اليوم / أمانة الأحساء تُناقش الخطة التنفيذية للتعامل مع الحالة المطرية



الأحساء 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

ناقشت أمانة الأحساء اليوم، سير الخطة التنفيذية لنزح مياه الأمطار في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف السيول والأمطار "حسب درجات الأولوية في الأهمية"، إضافةً إلى آليات التعامل مع طوارئ السيول والأمطار وإدارة الكوارث لتجاوزها حال حدوثها ومتابعة حركة سير المركبات في الطرقات، تزامناً مع الحالة المطرية التي تشهدها الأحساء خلال الفترة الحالية.

وأشارت الأمانة إلى أنها اتخذت استعداداتها الاستباقية لاستقبال موسم الأمطار، وتدعيم الجهود والطاقات البشرية والفنية والخدمية للعمل على مدار الساعة لإنهاء ما تُخلفه الحالة المطرية من تجمعات للمياه في المواقع غير المخدومة بشبكة الأمطار، وكذلك مباشرة كافة البلاغات الواردة لمركز 940 ومنصات التواصل الاجتماعية للأمانة، وتجهيز شبكة تصريف الأمطار للخطوط الرئيسية والفرعية وغرف التفتيش ومصائد الأمطار من الترسبات وإبقائها بحالة جيدة لاستقبال مياه الأمطار دون عوائق، والقيام بأعمال التأهيل الوقائي اللازم لمحطات تصريف مياه الأمطار البالغ عددها 23 محطة لتصريف السيول والأمطار بعدد مضخات 78 مضخة لتصريف كمية أمطار تُقدر بحوالي 288 ألف م3 في اليوم .

// انتهى //

15:58ت م

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