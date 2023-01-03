السعودية اليوم / جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل توقع اتفاقية لتوظيف وتدريب خريجي الجامعة



الدمام 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

وقعت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وأحد المكاتب الاستشارية المالية , اتفاقية لتوظيف وتدريب خريجي الجامعة.

وتشمل الاتفاقية تدريب الطلبة المتوقع تخرجهم لزيادة قدراتهم التنافسية في سوق العمل، وتأهيل وتوظيف خريجي الجامعة من الجنسين السعوديين والباحثين عن العمل، وتوفير فريق عمل يتمتع بالمؤهلات والإمكانيات اللازمة لتنفيذ الخدمات محل الاتفاقية، وتزويد الجهة بقائمة بأسماء الخريجين من التخصصات المطلوبة عند الحاجة.

وأشار مكتب الاستشارية المالية إلى أن الجامعة تعد من الجامعات المتميزة لما لطلابها وطالباتها من تميز مشهود في تحصيلهم العلمي وهذا ما دعانا إلى إبرام هذه الاتفاقية التي نأمل من خلالها أن نحقق النتائج المرجوة، وتحقيق متطلبات التدريب وجهوده على كافة المستويات من العديد من البرامج للطلبة والمتوقع تخرجهم لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ومن ثم زيادة نسبة التوظيف حيث سيتم تدريب الطلبة ببرنامج منتهي بالتوظيف في كافة التخصصات متمنياً التوفيق للجميع.

// انتهى //

15:57ت م

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