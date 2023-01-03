السعودية اليوم / مستشفى الحُرّث العام بجازان يُقدّم خدماته الطبية لـ 153646 مستفيدًا خلال هذا العام



الحُرّث 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

قدّم مستشفى الحُرّث العام بمنطقة جازان، خدماته لـ 153646 مستفيدًا بمختلف أقسام المستشفى، خلال عام 2022م.

وأفاد المستشفى بأنه قدّم خدماته لـ 153646 مستفيدًا خلال عام 2022م، منهم 99911 مستفيدًا تلقّوا خدماتهم بقسم الطوارئ، و39060 مستفيدًا بخدمات العيادات الخارجية، و5023 بالعيادات الافتراضية، إضافة إلى 1327 مريضًا ومريضة تلقوا الرعاية الصحية بأقسام التنويم الداخلية.

وبيّن المستشفى أنه أجرى خلال نفس الفترة 338 عملية، تنوّعت في مختلف التخصصات العلاجية كالجراحة العامة والعظام والأنف والأذن والحنجرة والعيون والتخصصات العلاجية الأخرى، كما أجرى أكثر من 196107 فحوص مخبريّة، و19010 فحوص إشعاعيّة، وصرف 115551 وصفة طبية، كما تعامل قسم الخدمة الاجتماعية مع 340 حالة.

وأشار إلى أن فريق الطب المنزلي نفّذ 1917 زيارة لـ47 مستفيدًا، و9652 مستفيدًا من خدمات العلاج الطبيعي، وتقديم 71948 وجبة غذائية، مضيفاً أن المستشفى يتابع حالات دخول المرضى وخروجهم وتحديد الشواغر بصفة يومية، إضافة إلى تطبيق برنامج الجودة والدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في جميع أقسام المستشفى، بما يضمن تقديم سبل الراحة وأفضل الخدمات لجميع المرضى والمراجعين.

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15:57ت م

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