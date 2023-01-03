شكرا لقرائتكم محافظ حفر الباطن يرعى حفل تخرج الكلية التقنية ويدشن ملتقى التوظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دشن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود، صباح اليوم الثلاثاء، ملتقى التوظيف الأول الذي يستهدف توفير 866 وظيفة لأبناء وبنات حفر الباطن.

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تخرج حملة البكالوريوس

كما رعى الأمير منصور حفل تخرج الدفعة الأولى من حملة البكالوريوس من طلاب الكلية التقنية، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبد الواحد ورئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح آل صقر وعدد من المسؤولين.

واطلع محافظ حفر الباطن على المشاريع الابتكارية لمتدربي ومتدربات الكليات التقنية في مختلف تخصصاتهم.