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استمرار الدراسة عن بُعد في مدارس وجامعة الطائف

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم الطائف، استمرار الدراسة عن بُعد ليوم غدٍ الأربعاء وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأوضحت الإدارة في بيان صادر عنها أن الدراسة عن بُعد ستكون عبر .

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جامعة الطائف

كما قررت جامعة الطائف، تمديد تعليق الدراسة في الجامعة بالحوية وكافة الفروع الأخرى، غدًا الأربعاء، حرصًا على سلامة منسوبي الجامعة، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وأوضحت الجامعة أن حضور الطلبة سيكون عبر “البلاك بورد”، ويستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة المعمول بها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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