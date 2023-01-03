شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات جديدة تقرب النصر السعودي من التعاقد مع راموس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ارتبط اسم النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالانتقال إلى صفوف نادي النصر السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

راموس يقترب من النصر السعودي

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة آس الإسبانية، على أن هناك العديد من الشكوك التي ظهرت مؤخرًا لدى إدارة سان جيرمان، بشأن تجديد عقد راموس، مدافع الفريق.

وأكدت التقارير على أن خسارة باريس سان جيرمان أمام لانس بالدوري الفرنسي، وضعت الشكوك داخل إدارة باريس في قدرة راموس على مواصلة اللعب على أعلى مستوى.

وترى إدارة سان جيرمان أن راموس لم يعد يتمتع بالسرعة المطلوبة، ولذلك تم تأجيل مناقشة تجديد عقده لبعض الوقت.

وأوضحت التقارير أن مباراتي باريس ضد بايرن ميونخ في ثمن نهائي دوري الأبطال، عامل حاسم لمستقبل راموس، إذا قدم الأخير إشارات إيجابية حول قدرته على اللعب في أعلى مستوى.

والجدير بالذكر أن عقد راموس مع باريس سان جيرمان، سوف ينتهي في صيف 2023، ويخطط النصر لإغراء المدافع الإسباني براتب كبير للانتقال إلى الدوري السعودي عبر صفقة مجانية.

النصر يضم كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر

وكان مسئولو نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، قد تمكن من التوقيع مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.