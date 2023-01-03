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عروس الشمال حائل تتزين بالمطر والضباب

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شكرا لقرائتكم عروس الشمال حائل تتزين بالمطر والضباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - مع ساعات الصباح الأولى في عروس الشمال حائل، أضفى الضباب جمالًا على طبيعة المكان.

أمطار غزيرة

وصاحب ذلك هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عموم المنطقة سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة – بمشيئة الله تعالى – مهيأةً لهطول الأمطار.

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  • # أمطار غزيرة
  • # الضّباب
  • # ‏حائل‏
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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