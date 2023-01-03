شكرا لقرائتكم عروس الشمال حائل تتزين بالمطر والضباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - مع ساعات الصباح الأولى في عروس الشمال حائل، أضفى الضباب جمالًا على طبيعة المكان.

أمطار غزيرة

وصاحب ذلك هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عموم المنطقة سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة – بمشيئة الله تعالى – مهيأةً لهطول الأمطار.