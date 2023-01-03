شكرا لقرائتكم الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف للعمل في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس ، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية: المسمى الوظيفي: – أخصائي إدارة التعلم والتطوير

Learning & Development Management Lead Specialist المؤهلات و الخبرات: قد يهمّك أيضاً مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها

الخبرة ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة ذات الصلة المهام الوظيفية: مراجعة متطلبات عمل الموظفين والقدرات والكفاءات المطلوبة لإجراء التدريبات وفقًا لذلك.

جمع طلبات التدريب من العملاء الخارجيين لتقييم وتحليل احتياجات التدريب.

ضع تقريرًا يدمج تحليل احتياجات التدريب بناءً على احتياجات العملاء الداخليين والخارجيين مع إبراز النتائج الرئيسية والتوصيات ومبادرات التحسين.

تفاوض بشأن احتياجات التدريب المحددة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ذوي الصلة لضمان الموافقة والبدء في تخطيط التدريب وتطويره وتنفيذه.

تطوير / تحديث برامج ودورات التدريب الفني الخاص بالضرائب والزكاة بناءً على الاحتياجات التدريبية والدراسات المعيارية وأفضل الممارسات.

إضافة دورات جديدة تدعم التدريب الفني الضريبي والزكوي، واقتراح الشهادات والبرامج الجديدة باستمرار لهذا الغرض

تحديد الدورات التدريبية التي سيتم تقديمها داخليًا بناءً على القدرات الداخلية وتحديد الدورات التدريبية التي سيتم تقديمها من خلال أصحاب المصلحة الخارجيين.

تطوير تقويم التدريب وجدولة ورش العمل للتنفيذ في الوقت المناسب والسماح لأصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين بالتسجيل في أوقات مناسبة.

تصميم دورات ومواد تدريبية داخلية وتخصيصها بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة الداخليين والبائعين والتأكد من مطابقتها لمتطلبات الوظيفة والقدرات والكفاءات المطلوبة.

وضع تقويم للتدريب والتطوير وتصميم خطة تنفيذية لتنفيذ الدورات التدريبية.

تنفيذ التدريب الداخلي وإدارة محتوى العرض بالتنسيق مع الجهات الداخلية المعنية والخبراء في الموضوع. رابط التقديم وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: