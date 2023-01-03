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سدايا تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

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شكرا لقرائتكم سدايا تعلن عن وظائف في عدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مهندس الحلول / مهندس السحابة

الوصف الوظيفي 

مهندس الحلول / مهندس السحابة مسؤول عن تقييم / قيادة متطلبات الأعمال أو المشكلات أو طلبات تكامل حلول الذكاء الاصطناعي واقتراح حل قابل للتطبيق يستفيد من خدمات النظام الأساسي للذكاء الاصطناعي لتلبية تلك المتطلبات.

 

المؤهلات والخبرة

  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مهندس الحلول أو مهندس السحابة أو دور مماثل.
  • درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو الهندسة الكهربائية أو أي مجال مماثل من مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
  • يعد الماجستير في علوم الكمبيوتر أو علوم البيانات أو أي مجال مشابه ميزة إضافية.

محترف إدارة البيانات

المؤهلات و الخبرة

  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة البيانات.
  • درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو الانضباط ذات الصلة المطلوبة.

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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 رابط التقديم – (اضغط هنا).

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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