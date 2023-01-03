مهندس الحلول / مهندس السحابة مسؤول عن تقييم / قيادة متطلبات الأعمال أو المشكلات أو طلبات تكامل حلول الذكاء الاصطناعي واقتراح حل قابل للتطبيق يستفيد من خدمات النظام الأساسي للذكاء الاصطناعي لتلبية تلك المتطلبات.

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

شكرا لقرائتكم سدايا تعلن عن وظائف في عدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد يوسف

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