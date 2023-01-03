

صامطة 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

رفعت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صامطة خلال شهر ديسمبر الماضي 10.000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس عبدالله بن حمد عواف، أن الفرق الميدانية قامت بمعالجة 1070 متراً مربعاً من حفر الشوارع، وإزالة ورفع 30 سيارة متهالكة، ومعالجة 100 متر مربع من الكتابات المشوهة للمنظر، إضافةً لصيانة 600 متر طولي من الإنترلوك والأرصفة المتهالكة، ومعالجة 240 متراً طولياً من دهانات الأرصفة، وصيانة 229 عمود إنارة، وإزالة ورفع 155 حاجزاً من الحواجز الخرسانية، وتسوير 15 مبنى قيد الإنشاء.

// انتهى //

13:02ت م

0077





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة جازان ترفع 10000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم بمحافظة صامطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.