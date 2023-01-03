السعودية اليوم / جامعة طيبة تنفّذ برامج تدريبية للمنتسبين في معامل البحوث العلمية



المدينة المنورة 10 جمادى الآخر 1444 هـ الموفق 03 يناير 2022 م واس

أطلقت جامعة طيبة برامج تدريبية وورش عمل في معامل البحوث الإستراتيجية التابعة لوحدة العلوم والتقنية بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بهدف تقديم خدمات بحثية وتعليمية للمستفيدين في الجامعة.

وشملت البرامج دورات تدريبية قدّمها أكاديميون مختصون في مجالات نظام الحجز الإلكتروني للأجهزة البحثية, وأنظمة السلامة المعملية في معامل البحوث الإستراتيجية, وورشة عمل لاستخدام جهاز المطياف الكتلي, بالإضافة إلى ورشة عمل لاستخدام الأجهزة البحثية الأساسية.

وبلغ عدد المستفيدين من سلسلة الدورات وورش العمل 130 كادراً من المنتسبين في مختلف التخصصات والكليات في الجامعة وفروعها, ضمن جهود الجامعة في بناء مجتمع معرفي يعزّز التنمية المستدامة واقتصاديات المعرفة من خلال دعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال, وتقديم الاستشارات لخدمة المجتمع.

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12:55ت م

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