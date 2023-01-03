شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة اقتراب توخيل من تدريب الهلال السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، حول اقتراب المدرب الألماني توماس توخيل، من تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي.

موقف دياز من الاستمرار مع الهلال السعودي

وكشفت تقارير صحفية عن حقيقة إقتراب توخيل من تدريب الزعيم، حيث نفى الإعلامي الرياضي خالد الذياب، "إقالة" دياز من تدريب نادي الهلال، مثلما تردد في الساعات القليلة الماضية.

وأكد الذياب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن اجتماع الإدارة الهلالية، برئاسة فهد بن نافل، مع دياز وابنه إيميليانو، الذي يتولى منصب مساعد المدرب.

الهلال يجدد الثقة في مدرب الفريق

وأعلن الإعلامي الرياضي، تجديد إدارة الهلال، خلال الاجتماع، الثقة في دياز وابنه، والتأكيد على استمرارهما مع الفريق الأول لكرة القدم، وعدم إقالتهما.

وبذلك يتأكد عدم تعاقد الهلال مع توخيل، الذي توّج بلقب دوري أبطال أوروبا 2020-2021، مع نادي تشيلسي الإنجليزي، على الأقل في الوقت الحالي.