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شكرا لقرائتكم وظائف لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– محلل علاقات مستفيدين
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المؤهلات والخبرات:
- بكالوريوس كحد أدنى في الهندسة الصناعية أو نظم المعلومات الإدارية
- حديثي التخرج (سنتين فأقل)
- المعدل التراكمي (ممتاز) أو ما يعادله
- يفضل من لديه خبرة في مجال علاقات المستفيدين
المهام الوظيفية:
- المساهمة في التواصل الفاعل مع المستفيدين وتقديم خدمات الهيئة للمستفيدين عبر قنوات التواصل المختلفة.
- العمل على معالجة الاستفسارات والطلبات والبلاغات والشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالأعمال الرقابية للهيئة ومتابعتها والرد عليها حسب المعايير والإجراءات المعتمدة.
- العمل على نظام إدارة علاقات المستفيدين والتأكد من تطبيق اتفاقية مستوى الخدمة عبر قنوات التواصل الإلكترونية.
- المشاركة في إعداد التقارير والإحصائيات لقياس رضا المستفيدين وتحليل أوجه القصور واقتراح آليات للتحسين.
- المساهمة في قياس تجربة المستفيد وتحسينها من خلال رفع كفاءة وجودة الخدمات والعمل على تطوير قنوات تقديمها.
- المشاركة في تنظيم وتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بنشاطات الإدارة وحفظها والاستفادة من الإمكانات التقنية في معالجتها.
- المشاركة في تطوير برامج التدريب وبرامج التوعية التي تهدف إلى تعزيز الخبرة والمعرفة في الممارسات الإشعاعية في المجالات المختلفة.
- التنسيق مع الإدارات الأخرى بالهيئة لإنجاز الأعمال المشتركة.
- المشاركة في وضع الخطط والبرامج لنشاطات الإدارة وتنفيذها بعد إقرارها.
- المشاركة في أي مهام أخرى تتطلبها طبيعة العمل.
رابط التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).