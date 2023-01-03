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وظائف لدى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– محلل علاقات مستفيدين

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المؤهلات والخبرات:

  • بكالوريوس كحد أدنى في الهندسة الصناعية أو نظم المعلومات الإدارية
  • حديثي التخرج (سنتين فأقل)
  • المعدل التراكمي (ممتاز) أو ما يعادله
  • يفضل من لديه خبرة في مجال علاقات المستفيدين

المهام الوظيفية:

  • المساهمة في التواصل الفاعل مع المستفيدين وتقديم خدمات الهيئة للمستفيدين عبر قنوات التواصل المختلفة.
  • العمل على معالجة الاستفسارات والطلبات والبلاغات والشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالأعمال الرقابية للهيئة ومتابعتها والرد عليها حسب المعايير والإجراءات المعتمدة.
  • العمل على نظام إدارة علاقات المستفيدين والتأكد من تطبيق اتفاقية مستوى الخدمة عبر قنوات التواصل الإلكترونية.
  • المشاركة في إعداد التقارير والإحصائيات لقياس رضا المستفيدين وتحليل أوجه القصور واقتراح آليات للتحسين.
  • المساهمة في قياس تجربة المستفيد وتحسينها من خلال رفع كفاءة وجودة الخدمات والعمل على تطوير قنوات تقديمها.
  • المشاركة في تنظيم وتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بنشاطات الإدارة وحفظها والاستفادة من الإمكانات التقنية في معالجتها.
  • المشاركة في تطوير برامج التدريب وبرامج التوعية التي تهدف إلى تعزيز الخبرة والمعرفة في الممارسات الإشعاعية في المجالات المختلفة.
  • التنسيق مع الإدارات الأخرى بالهيئة لإنجاز الأعمال المشتركة.
  • المشاركة في وضع الخطط والبرامج لنشاطات الإدارة وتنفيذها بعد إقرارها.
  • المشاركة في أي مهام أخرى تتطلبها طبيعة العمل.

رابط التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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