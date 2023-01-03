شكرا لقرائتكم مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض فتح التوظيف (رجال / نساء)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: 1- أخصائي تخطيط إمداد.

2- محاسب – إدارة الإمداد.

3- أخصائي مشتريات – إدارة الإمداد.

4- مهندس نظم معلومات.

5- مهندس تخطيط أجهزة طبية.

6- وظائف طبية. قد يهمّك أيضاً التخصصات المطلوبة: – إدارة الأعمال.

– إدارة المواد.

– المحاسبة.

– الإدارة المالية.

– تقنية المعلومات.

– الهندسة الصناعية.

– الهندسة الطبية.

– الهندسة المعمارية.

– الهندسة المدنية.

– تخصصات طبية.

– أو ما يعادلها. موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا