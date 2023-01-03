السعودية اليوم / أمانة جازان ترفع أكثر من 220 ألف متر مكعب من مخلّفات البناء والهدم



جيزان 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

رفعت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ 25 المرتبطة بها، خلال الربع الرابع من العام الماضي 220.383 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، وذلك ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة.

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية قامت بإزالة 1202 سيارة تالفة مهملة، ورفع وإزالة 6076 حاجزاً من الحواجز الخرسانية، وتسوير 556 مبنى قيد الإنشاء، وتغليف 36 مبنى تحت الإنشاء.

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10:46ت م

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