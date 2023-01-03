

الرياض 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

أجرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التصوير الطبي حوالي 244 ألف فحص تصوير طبي خلال العام الميلادي المنصرم 2022م.

وأوضح مدير إدارة التصوير الطبي الدكتورمازن أبو ناصف، أن الفحوصات تمت عبر الأجهزة: السينية والصوتية والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والتصوير النووي وتصوير الثدي وتصوير وقسطرة الشرايين والأوردة بالصبغة و ذلك على النحو التالي:17582 فحص رنين مغناطيسي لمرضى المدينة منها 513 حالة عملت بمستشفيات التجمع، 37496 فحص أشعة مقطعية، 19135 فحص أشعة صوتية، 6119 فحص أشعة تصوير الثدي، 4690 فحص أشعة تداخلية، 2821 فحصاً لتصوير الطب النووي وهشاشة العظام، و 149168 للأشعة العامة والفلوروسكوبي.

وبين أنه تم تحميل 6377 فحص تصوير طبي في نظام الأرشفة الإلكترونية (باكس) لمرضى من داخل وخارج مستشفيات التجمع الصحي الأول وتم كتابة التقارير لها من قبل أطباء المدينة، كما بلغ عدد حالات مشروع الفحص المبكر لسرطان الثدي علي مستوى التجمع 450 حالة أيضًا تم كتابة التقارير لها من قبل أطباء المدينة.

// انتهى //

10:45ت م

0036





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "سعود الطبية": 244 ألف تصوير طبي خلال 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.