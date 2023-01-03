السعودية اليوم / عروس الشمال " حائل " تزدان بالمطر والضباب



حائل 10 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

مع ساعات الصباح الأولى في عروس الشمال " حائل "، أضفى الضباب جمالاً على طبيعة المكان.

وصاحب ذلك هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عموم المنطقة سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة - بمشيئة الله تعالى - مهيأةً لهطول الأمطار.

// انتهى //

10:44ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.