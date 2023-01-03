السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار متوسط إلى غزيرة على حائل



حائل 10 جماد الاخرة 1444 هـ الموافق 03 يناير 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وانعدام الرؤية.

كما بين المركز أن الحالة تسمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة 02 صباحاً.

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10:32ت م

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