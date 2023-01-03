شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. أوزيل يقترب من الإلتحاق برونالدو فى الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية عن إقتراب النجم الألماني مسعود أوزيل، لاعب ريال مدريد وأرسنال السابق، من الإنتقال إلى نادي الفيحاء السعودي فى فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، حيث أكدت بعض المصادر إن المفاوضات تسير فى إتجاه جيد بين الطرفين.

وأفادت التقارير أن أوزيل إقترب بشدة من مشاركة رونالدو بالدوري السعودي، الشئ الذي سيمنح دوري روشن للمحترفين قيمة إضافية حال إتمام الصفقة، خاصة أن اللاعب يعد أحد النجوم العالمية النى برزت فى الملاعب الأوروبية، قبل إنتقاله إلى الدوري التركي فى الآونة الأخيرة.



الفيحاء تصر على ضم أوزيل

وأشارت بعض المصادر أن مسئولي الفيحاء يصرون على إتمام التعاقد مع اللاعب صاحب ال 34 عامًا، يأتي ذلك فى ظل إقتناع الجهاز الفني للفريق بإمكانيات اللاعب الحالية رغم تراجع مستواه الملحوظ، فى الوقت الذي من المتوقع أن ينضم اللاعب للفريق لمدة موسمين قادمين.



موقف إسطنبول من بيع أوزيل

وفى سياق متصل، لا يمانع مسئولي إسطنبول بيع أوزيل بصورة نهائية فى الفترة الحالية، لا سيما أن اللاعب يتقاضي مبلغ مالي كبير داخل الفريق التركي، الأمر الذي قد يساعد الفيحاء فى إتمام التعاقد مع اللاعب فى الفترة المقبلة حال الوصول لإتفاق نهائي مع اللاعب.