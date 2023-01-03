شكرا لقرائتكم إشادة فلبينية بجهود ومعاملة السعودية للعمالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال السفير الفلبيني بالمملكة عدنان ألونتو، إن هناك حوالي 800 ألف فلبيني يقيمون في المملكة معظمهم من العمالة، ويحظون بمعاملة جيدة، مشيدًا بما تقدمه المملكة للعمالة الفلبينية.

أنواع العمالة

وأشار السفير الفلبيني خلال حواره مع “قناة السعودية”، اليوم الثلاثاء، إلى تنوع أعمال المقيمين الفلبينيين ما بين تقديم الخدمات المنزلية والرعاية الصحية، لافتًا إلى وجود أعضاء في لجان التدريس يعملون في الجامعات السعودية العريقة.

ولفت أيضًا إلى وجود مجموعة من الفنانين الذين يشاركون في المعارض الفنية في الرياض وغيرها، حيث شارك بعض الفنانين الفلبينيين للقيام بأعمال فنية في المملكة.

دعم وشكر

وأكد السفير الفلبيني دعمه لرؤية المملكة 2030، وكذلك البرامج الخاصة في الفلبين، موجهًا شكره للمجتمع السعودي والوزارات بالمملكة لما تقدمه من خدمات لدعم العمالة الفلبينية وضمان تحسين أوضاعهم للارتقاء بتقديم أفضل الخدمات.