شكرا لقرائتكم حساب المواطن يوضح الإجراء المطلوب في حالة الطلب مكتمل مع رفض المرفقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، الإجراءات المطلوبة حال ظهور رسالة “الطلب مكتمل مع رفض المرفقات”، مؤكداً أهمية إضافة المرفقات الصحيحة والمطلوبة.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مستفيد استفسر بشأن أسباب ظهور رسالة “الطلب مكتمل مع رفض المرفقات”، والإجراء المطلوب في هذه الحالة.

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ورد برنامج حساب متابعات الخليج 365، بقوله “يعتبر طلبك مكتمل كليا مع رفض المرفقات ، الرجاء الدخول للبوابة وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى كما يمكنك معرفة سبب رفض المستند عن طريق ( تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات).

تفاصيل دفعة ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها قبل أسبوعين تقريبا.

وأوضح البرنامج أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

إجمالي الدعم للمستفيدين

وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

وأصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.