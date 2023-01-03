شكرا لقرائتكم تهافت جماهيري على قميص كريستيانو رونالدو بعد نفاد الكميات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أنهت جماهير النصر، كل الكميات المتاحة من قميص اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الجديد، حيث شهد المتجر الرسمي لنادي النصر إقبالًا كبيرًا.

نفاد الكمية

ووثقت ” العربية السعودية” خلال جولة لها بالمتجر، تهافت الجماهير على قميص رونالدو وسط مطالبات بتوفير قميص اللاعب البرتغالي سواء من المتجر الرسمي أو المتجر الإلكتروني.

وبرغم من نفاد الدفعة الأولى من قمصان اللاعب البرتغالي خلال ساعتين، تظل هناك قائمة انتظار لوصول كميات جديدة قد تصل لـ 3 أيام.

حفل رونالدو

ومن المقرر أن يقيم نادي النصر حفل كبير لرونالدو اليوم في ملعب مرسول بارك بحضور جماهيري كامل العدد بعد نفاد جميع تذاكر الحفل.

وفي وقت سابق، وجه قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو رسالة إلى جماهير النصر قبل بدء مشواره مع الفريق رسميًّا، وقال: “أراكم قريبًا”، حيث تُشير التقارير إلى وصوله الرياض، مساء أمس الاثنين.